Hovedstaden presses af indlæggelser: OUH forbereder sig på at modtage patienter

Odense Universitetshospital gør sig klar til at hjælpe Region Hovedstaden og Region Sjælland med at overtage patienter.

De to regioner er tæt på at nå deres maksbelægning, og derfor står Region Syddanmark og dermed OUH til rådighed.

Det fortæller lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen til TV 2 Fyn.

- Det kunne være, at intensivpatienter, der kræver mange personaleressourcer med overvågning og behandling, overflyttes, eller vi kan hjælpe med noget af det, der ikke kan udsættes eller vente, foreksempel kræftforløb, siger Bjarne Dahler-Eriksen.

Fynboer flyttes til Jylland

Han understreger, at intet er besluttet endnu, og at de to regioner i Østdanmark vender tilbage med en liste over, hvordan OUH bedst kan hjælpe dem senere tirsdag.

- Det er nok ikke så enkelt at køre rundt med coronapatienter, for det kræver, de er isolerede, og at ambulancepersonalet heller ikke bliver smittet. Så måske det bliver nemmere at hjælpe dem med andre ting, fortæller Bjarne Dahler-Eriksen.

Hvis østdanske patienter flyttes til OUH, kan det betyde, at fynboer, der normalt ville blive behandlet på hospitalet i Odense, flyttes til andre sygehuse i Region Sjælland.

- Vi har mange højtspecialiserede funktioner på OUH, og dem vil vi stadig varetage. Vi vil stadig have akutte hjertepatienter eller kræftpatienter, men vi vil skulle hjælpe hinanden i vores region og fordele byrderne. Måske de jyske sygehuse kunne hjælpe med intensivpatienter, der ikke kræver højtspecialliserede funktioner, forklarer den lægelige direktør.

I alt 713 coronasmittede er indlagt på landets hospitaler. 389 af dem er indlagt i Region Hovedstaden.