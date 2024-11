Hun blev kaldt "sej" efter sin mors død - nu vil Emilie ud med vigtigt budskab

En misforstået kompliment

Hver dag er der knap fem børn og unge under 18 år, der mister en forælder. Det viser tal fra Danmarks Statistik. For Emilie Topp Meyer blev overlevelsesstrategien at ”gøre”:

Møde op på gymnasiet. Lave lektier. Arbejde. Drikke sig fuld i byen sammen med de andre i weekenderne.

Alt andet end at vise den vrede og ensomhed, der rumsterede indeni. Det fik folk til at kalde hende ”sej” på grund af hendes måde at tackle sorgen på.

- Dengang tog jeg det som en kompliment. Men det betød, at jeg kom til at forbinde dét ”at være sej” med, at jeg ikke skulle udtrykke mig, og at jeg ikke skulle være ærlig om, hvor ked af det, jeg var. Og det var hårdt.