Hun købte dyr festivalbillet på Facebook - men blev snøret af mystisk svindler

I takt med at den udsolgte musikfestival Tinderbox i Odense nærmer sig, bliver flere billetter sat til salg af private sælgere på sociale medier og andre salgsplatforme.

25-årige Frederikke Strandmark og hendes kæreste Jonas Bo Larsen fra Odense fandt to Tinderbox-billetter til i alt 4.000 kroner i Facebook-gruppen "Odense køb og salg", som en privatperson ved navn "Kasper" havde til salg.

Det skulle dog vise sig, at hun ikke ville få billetterne at se.

Kæresteparret havde været i tvivl, om de skulle på Tinderbox i år, fordi festivalen ligger midt under eksamen.

Det hele kunne dog gå op, og da vennerne havde planlagt at skulle afsted, ville Frederikke og hendes kæreste også købe et par billetter.

Lavede tjek af sælger

Hun har altid været ret pessimistisk omkring handel på nettet, og derfor tjekkede hun også op på sælgeren denne gang.

- Jeg anmodede ham om venskab på Facebook. Det så ud til at være en 'normal' profil med et gængs navn, profilbillede, flere venner og opslag fra tilbage i tiden. Der stod også, hvor han kom fra, og hvor han arbejdede, siger Frederikke Strandmark.

Sælgeren "Kasper" sendte et billede af sit sygesikringskort til hende og et billede af billetterne, hvor hans navn stod på. Frederikke sad sammen med fem venner, da korrespondancen fandt sted, og de syntes alle, at det virkede oprigtigt.

- Han sagde, at jeg kunne overføre penge via en bankoverførsel, og så ville han overdrage billetterne via Ticketmaster, efter han havde fået mit navn og e-mail. Og jeg ved, at det er sådan, det normalt foregår, siger hun.

"Kasper" skrev til Frederikke, at han selv var skeptisk. Frederikke Strandmark foreslog derfor, at hun kunne mødes med ham i København, men han ville ikke reservere billetterne. Derfor skrev han til hende, at hun kunne overføre halvdelen først, altså 2.000 kroner. Det gjorde hun.

