Hundepatruljer og Forsvaret til stede: Efterforsker skudepisode i Vollsmose

I forbindelse med efterforskningen af en skudepisode i Vollsmose den 14. november 2020, foretager Fyns Politi tirsdag flere undersøgelser i området i og omkring Vollsmose.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

14. november rykkede Fyns Politi massivt ud til Egeparken i Vollsmose, da de havde fået meldinger om, at der var blevet affyret tre til fire skud. Politiet fandt dog hverken gerningsmænd eller ofre.

Det er altså den episode, som nu bliver efterforsket.

Til stede ved aktionen vil der både være efterforskere, hundepatruljer og beredskab. Derudover får Fyns Politi også assistance fra Forsvarets Advanced Search Capacity til at lede efter spor.

TV 2 Fyns reporter på stedet fortææller, at der er mere end 20 politibiler og et stort antal betjente i både uniform og civil. Der er desuden et stort antal køretøjer fra Forsvarets Advanced Search Capacity, der kommer fra Skive. Lige nu undersøger Fyns Politi opgangene i Egeparken nummer 20, 22 og 24 samt kælderrummene under opgangene.

Fyns Politi kan på nuværende tidspunkt ikke sige mere om aktionen. De forventer at være færdige sidst på eftermiddagen, hvorefter der vil blive meldt mere ud.