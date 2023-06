Hundeskænderi førte til trusler på livet og stort politiopbud

To personer blev torsdag sigtet for trusler på livet imod hinanden, efter at Fyns Politi rykkede ud tungt bevæbnet og med massivt opbud på Reventlowsvej i det centrale Odense.

De to personer var kortvarigt anholdt af politiet på grund af - hvad der senere viste sig - bare at være et skænderi om en hund.

- Vi starter ud med at få en anmeldelse om trusler på livet med våben, og derfor agerer vi jo på det, siger vagtchef ved Fyns Politi Erik Skov til TV 2 Fyn.

Han understreger, at aktionen derfor også har set mere voldsom ud end den egentlig var.

Ifølge Fyens.dk var politiet tilstede med fem patruljer, hunde og omkring 15 betjente med skudsikre veste, hvoraf flere var tungt bevæbnede.

Heldigvis kom ingen dog noget til ifølge vagtchefen.