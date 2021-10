Hundredevis på kontanthjælp i mindst ti år: Kommune er gået glip af en halv milliard kroner

Erik Simonsen fra Konservative var i perioden 2006 til 2009 rådmand for området. Han mener, at problemet bunder i, at der flere gange er igangsat tilbud, som siden er trukket tilbage.

- Vi etablerede Det Etniske Jobteam, hvor de ansatte kunne tale forskellige sprog. På den måde var der ingen, der kunne bortforklare, at de ikke forstod reglerne, fortæller Erik Simonsen.

Jobteamet blev sat i verden for at hjælpe minoritetspersoner i beskæftigelse, men blev nedlagt under den næste rådmand på området, Peter Rahbæk Juel.