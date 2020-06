Hundredevis så på Eren: - Jeg håber andre unge vil bruge deres stemme

- Black lives do matter, råber Eren Dönmez og rækker sin knytnæve i vejret.

Banegårdspladsen er fyldt med omtrent 500 fynboer, der er mødt op for at demonstrere mod den række af politidrab med racistiske undertoner i USA, som senest kostede den sorte amerikaner George Floyd livet, da han i otte minutter havde knæet af en hvid politibetjent presset mod halsen.

Alle jubler og klapper af Eren Dönmez og råber tilbage i kor:

- No justice, no peace.

Eren Dönmez står foran mikrofonerne og taler til alle de fremmødte, og der er ingen tvivl om, hvorfor han selv er dukket op til onsdagens demonstration.

- Det er fordi, jeg ikke går ind for uretfærdighed og diskrimination og had som en minoritet selv, siger han.

Alle står sammen

Før Eren Dönmez trådte op på talerstolen, sad både Astrid Damgård Henriksen og André Larsen og malede bannere, som skulle pryde demonstrationen.

01:01 Se billederne fra dagens demonstration på banegårdspladsen i Odense. Video: Louise Koustrup/David Moritz Luk video

- Vi har været her i et stykke tid og er her for at gøre opmærksom på, at racisme stadig er overalt i verden, og det skal vi gøre noget ved. Det kan ikke passe, at det stadig forekommer, siger Astrid Damgård Henriksen, mens hun maler på sit skilt.

Hun mener ikke, det kræver så meget at sætte en time af til at demonstrere for et godt formål, og det kan André Larsen også bakke op om:

- Det er ikke fordi, vi vil opildne til en masse og skabe en masse ballade, vi vil bare vise, at der er mennesker, der føler med dem i hele verden, og de står ikke alene, siger han.

Bannerne kommer op på pinde og folk stimler sammen på banegårdspladsen. En nervøs Eren Dönmez stiller sig klar.

André Larsen og Astrid Damgård Henriksen maler skilt til dagens demonstration. Foto: Henrik Bisgaard

Solidariteten vokser

"I can't breathe", "no room for racism" og "Danmak for alle" toner frem på farverige skilte, mens godt 500 knyttede næver er i luften.

Bag demonstrationen står Racismefri By - Odense for mangfoldighed. De har oplevet stor opbakning og mener, at det er vigtigt at så mange har slået vejen forbi banegårdspladsen.

- Alle, som står i en vanskelig situation, som de gør i USA, alle dem, som kæmper mod racisme og diskrimination, for dem betyder det rigtig meget, at andre mennesker ser dem, bakker op og sender sympati og solidaritet, siger Lene Junker, der er talsperson for Racismefri By - Odense for mangfoldighed.

Også i Aarhus samt mange andre lande har der onsdag været solidaritetsdemonstration.

- Jeg tror, at den her solidaritetsbevægelse vokser, så den vil få betydning på rigtig mange forskellige måder, understreger Lene Junker.

Jeg vil gerne inspirere andre unge, som mig selv, så de også vil bruge deres stemme og komme ud og sige noget og ikke være bange for at sige deres mening. Eren Dönmez, elev, Odense

Håber på forandring

Eren Dönmez åbner munden:

- Man skal respektere alle. Og hvis nogen, og jeg understreger, hvis nogen skulle putte en hånd på dig, send ham på kirkegården. You can't seperate peace from freedom, siger han og kigger ud på de mange mennesker.

Han hiver aldersgennemsnittet ned, men som en minoritet har han en stærk holdning til demonstrationens formål.

- Jeg håber, at der bliver ændret noget i USA. Og jeg håber, at folk indser, hvor frygteligt det er, og hvor grusomt folk bliver myrdet derovre, siger han.

For ham er det vigtigt at turde at stå frem. Også selvom det krævede mod fra den unge herre.

- Jeg vil gerne inspirere andre unge, som mig selv, så de også vil bruge deres stemme og komme ud og sige noget og ikke være bange for at sige deres mening, siger han.

Der var stor opbakning til dagens demonstration. Foto: Henrik Bisgaard

Og med en sikker stemme siger han det samme til de mange fremmødte demonstranter, der stille lytter til hans ord.

- Der skal tages handling. Jorden skal i aktion, og det gør vi med våben. Netop vores stærkeste våben; vores stemmer og dernæst ytringsfrihed.