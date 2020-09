Hundredevis testet ved kollegier i Odense: - Stik ind, stik ud, stik af

Smittetallet i Odense har i løbet af den seneste uge været opadgående, og det er især blandt byens unge, at smitten har spredt sig.

Derfor har Region Syddanmarks covid-19 testbiler været tilstede på adskillige af byens kollegier i weekenden.

Søndag var turen kommet Bredstedgadekollegiet i det centrale Odense, og da bilen åbnede for tests klokken 10, stod 200 unge i kø.

En af dem var Frederikke Bomberg Mathiesen, der er studerende på UCL's campus i Seebladsgade i Odense.

- Jeg ville gerne testes for en sikkerheds skyld. Der var jo corona ude på det andet UCL, og så ville jeg gerne vide det for en sikkerheds skyld.

På professionshøjskolen UCL's campus på Niels Bohrs Allé er 38 personer med tilknytning til læreruddannelsen i løbet af ugen testet positive. Udviklingen har fået borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og byens uddannelseinstitutioner til at aflyse alle studiestartsarrangmenter, der involverer alkohol.

Samtidig er 1.072 studerende hjemsendt og modtager fjernundervisning.

Testbiler massivt tilstede i weekenden

Odenses borgmester har kaldt den seneste uges udvikling for "meget bekymrende", og Region Syddanmark har i weekenden valgt at målrette deres testbiler mod særligt byens kollegier.

Lørdag var man på Campus Kollegiet, Tornbjergkollegiet og H.C. Ørstedkollegiet. Søndag ved Bredstedgadekollegiet, PFA-kollegiet, Rasmus Rask Kollegiet og Vollsmose Torv.

For Frederikke Bomberg Mathiesen var det en lettelse, at testbilen kom til hendes kollegium.

- Vi skulle bare gå 200 meter, og så var vi her, så det gør det bare meget nemmere, siger hun.

Også selve testen forløb smertefrit.

- Det var bare sådan: Stik ind, stik ud, stik af, så det var så fint, siger hun.

Hun kan nu forvente et svar på prøven inden for de næste to døgn.

- Dejligt, at så mange vil testes

Jeppe Michelsen er paramediciner og er en af dem, der står for selve podningen ved covid-19 testbilerne. Den lange kø søndag morgen betyder masser af arbejde til ham, og det sætter han pris på.

- Det er dejligt, at der er så mange, der gerne vil testet. Men det smittetryk, der er i Odense, så giver det næsten sig selv, siger han.

I løbet af de seneste syv dage er der konstateret 108 nye tilfælde af coronavirus i Odense. Det bringer kommunens incidenstal op på 52,9. Incidenstallet er det instrument, sundhedsmyndighederne bruger, når de skal afgøre, hvilke kommuner de skal have særligt fokus på.

Tallet dækker over, hvor mange nye smittede, der er per 100.000 indbyggere. Er tallet over 20, kommer kommunen på myndighedernes observationsliste.