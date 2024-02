Hundredvis af butikker dropper Mobilepay

Flere supermarkeder dropper Mobilepay som betalingsløsning.

Årsagen er, at prisen for at bruge betalingssystemet stiger betragteligt, oplyser Løvbjerg, der har 17 butikker i landet, blandt andet i Tarup Center.

Koncernen Dagrofa, som står bag supermarkedskæder som Meny og Spar, vil ifølge Finans også fjerne muligheden for at betale med Mobilepay i dens supermarkeder. Samlet set vil beslutningen gælde for mere end 530 butikker i kæden.

Det vil fortsat være muligt at betale med kort - også via sin mobiltelefon.