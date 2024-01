Husbåd pludselig sunket i Odense Havn - vidner efterlyses

Onsdag morgen omkring klokken 8 er politi, ambulance og beredskabet rykket ud til en melding om, at en husbåd er sunket i Odense Havn. Det bekræfter Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi:

- Vi fik en melding om, at der ligger en husbåd på bunden af Odense Havn. Der ligger noget oliefilm på vandet oven over. Beredskabet kører derned, og der har været dykkere nede for at se, om nogen var ombord, men det var tilsyneladende ikke tilfældet, fortæller vagtchefen til TV 2 Fyn.

Politiet er stadig til stede, hvor man er ved at finde ud af, hvem der ejer båden, hvor de forsøger at finde ud af, hvad der kan være sket, samt årsagen til at husbåden er sunket. Vagtchefen fortæller, at anmeldelsen indløb fra nogen på arbejde i området.

Hvis du har kendskab til sagen eller har set noget mistænkeligt omkring husbåden i Odense Havn, vil politiet gerne høre fra dig på 114.