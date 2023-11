Hushandel endte i mareridt for ungt par, da en ukendt arv fra A.P. Møller pludselig dukkede op

Arbejder fik huse og grunde med rabat

For at forstå, hvordan husejere i 2023 risikerer at miste både hus og formuer ved salg eller køb, skal vi mere end 100 år tilbage i Odenses historie.

I 1918 besluttede Arnold Peter Møller – som var Mærsk McKinney Møllers far – at anlægge et helt nyt skibsværft ved Odense Kanal. Den gang var der bolignød og for at tiltrække arbejdere til værftet opkøbte skibsrederen store områder med marker, hvor hans arbejdere med favorable priser kunne bygge deres eget hus.

- Da værftet blev anlagt for over 100 år siden, var der bolignød i Odense, og det var vigtigt for A.P. Møller at tiltrække specialiseret arbejdskraft til at starte et helt ny stålskibsværft til byen, fortæller Jens Toftgaard, der er historiker og museumsinspektør og har skrevet en bog om A.P. Møller og Lindøværftets historie på Fyn.