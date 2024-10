Årsdagen for OB's smertelige nederlag i pokalturneringen til FC Fredericia nærmer sig med hastige skridt, og i den forbindelse er det værd at tage et kig tilbage på, hvad der er sket.

Pokalnederlaget i Fredericia 1. november 2023 var ifølge TV 2 Fyns OB-reporter Martin Davidsen et skelsættende lavpunkt i nyere OB-historie. Siden er der sket meget, og i anledningen af årsdagen har Martin Davidsen lavet en analyse af det tumultariske år.