Husker du Sandra? Nu er hun endelig vendt tilbage til Fakta

Sandra Vilstrup fra Odense blev tilbage i marts afbrudt i sit praktikforløb i Fakta på Kochsgade i Odense. Et forløb, der er en del af en uddannelse, hun tager på Center For Specialundervisning (CSV STU).

Det er fantastisk at være tilbage på arbejde. Jeg har fået min hverdag tilbage igen. Sandra Vilstrup, elev

Men fordi alle studerende på landets uddannelser blev sendt hjem efter den 11. marts, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet mere eller mindre ned, blev Sandra Vilstrup også sendt hjem fra sit praktikforløb - selvom Fakta fortsat var åben.

Derfor skrev Sandra Vilstrup til os med sin undren.

- Hvornår åbner de store børns specialskoler som CSV STU, og hvornår må vi unge praktikanter komme ud på vores arbejdspladser igen?, lød det fra den unge fynbo.

Specialundervisning til unge og voksne Center For Specialundervisning for voksne (CSV) inkluderer den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU), Voksenspecialundervisning (VSU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU). Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. Herunder skal de blandt andet i praktik i virksomheder og institutioner. Voksenspecialundervisning (VSU) Undervisningen henvender sig til unge og voksne med enten en sindslidelse, psykisk sårbare, en senhjerneskade eller generelle indlæringsvanskeligheder. Forberedende Voksenundervisning (FVU) FVU-undervisning styrker vigtige grundlæggende færdigheder med henblik på eventuel videre uddannelse eller arbejde. Undervisningens indhold er læsning, stavning, skriftlig fremstilling på dansk, talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Kilde: Odense.dk/csv Se mere

Har fået hverdagen tilbage

På det tidspunkt var der ikke udsigt til, at hun kunne komme tilbage foreløbig. Men det har ændret sig nu som led i de forskellige genåbningsplaner, men ifølge Sandra Vilstrup også, fordi man godt kunne se, at hun sagtens kunne møde på arbejde i sin praktik, selvom hun var under uddannelse.

Læs også Sandra savner Fakta: Udsatte unge hårdt ramt af afbrudt praktik

- Jeg kom tilbage på arbejde i onsdags og har været der tre dage i denne uge. Det er fantastisk at være tilbage på arbejde. Jeg har fået min hverdag tilbage igen, siger hun.

For Sandra Vilstrup, som lider af boarderline og mental lettere retardering, har det stor betydning, at hun har sine faste rammer hver dag, når hun står op. Ellers kan det få konsekvenser, og derfor har tiden hjemme under corona ikke været nem.

- Mine psykiske diagnoser og selvmordstanker bliver klart forstærket af, at jeg ikke kan lade mig distrahere af at være på arbejde eller i skole. I stedet går jeg rundt herhjemme og keder mig og kommer til at tænke dumme tanker, siger hun.

00:56 Sandra Vilstrup blev sendt hjem fra sin praktiktid i Fakta, fordi hendes uddannelse blev lukket ned grundet coronavirus. Video: Thomas Bjerre-Larsen Luk video

Færdig med uddannelsen

Fakta var under Sandra Vilstrups hjemsendelse meget interesseret i, at hun kom tilbage i sin praktik. Det samme var Sandre, så problemet lå altså i den landsdækkende nedlukning af uddannelser, lød det i april fra Kirsten Haaning, chef for Center For Specialundervisning for voksne (CSV), til TV/Fyn.

- Ligesom store dele af Danmark har vi fået besked på, at vi skal lukke vores uddannelser helt ned. Så det har vi gjort, hvilket også betyder, at Sandra og andre unge som hende desværre må vente med at færdiggøre deres praktikophold, sagde hun.

Læs også Overtrådte corona-regler: Is koster en sigtelse og en bøde

Men nu er Sandra Vilstrup alligevel tilbage i sin Fakta på Kochsgade, og det er hun ikke bare glad for, men også lettet over, fordi hun om en uge afslutter sin uddannelse, hvor pratikken er en afgørende del.

- Jeg skal være i Fakta en måned endnu, men jeg bliver færdig med uddannelsen på fredag. Det er en drøm, der går i opfyldelse. Nu har jeg nået et af mine mål, og det kan jeg takke Fakta for.

Sandra Vilstrup stillede sit spørgsmål til TV 2 Fyn. Du kan gøre det samme her: