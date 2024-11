Hvad siger man efter "kondolerer"? Emilie mistede sin mor - her får du hendes bedste råd

Gør noget. Og drop frygten for at gøre noget forkert.

- Der var mennesker dengang, som var vildt bange for at spørge, om jeg var okay af frygt for at gøre mig ked af det. Men jeg var jo allerede ked af det. Så hvis jeg var begyndt at græde, havde det jo ikke være deres skyld, forklarer Emilie Topp Meyer.

Her er hendes tre bedste råd til, hvordan du støtter en ven i sorg: