Hver tredje i Vollsmose og Gellerup har ikke booket vaccinetid

Han nævner over for DR også forvirringer over indkaldelser i e-Boks og afstand til vaccinationsstedet som grunde.

Sundhedsstyrelsen, regionerne og flere kommuner lavede i juni en række lokale indsatser, hvor man rykkede ud og lavede vaccinationscentre i de områder med lav tilslutning til vaccinerne.

Det tilbud vil Sundhedsstyrelsen udvide efter sommeren for at få flere vaccineret.