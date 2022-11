Hverken Rosa eller Løkke bliver kongemagere - men hun håber stadig på regeringen hen over midten

Først var det godt, så var det fantastisk - og så var det alligevel temmelig mellem.

Det så længe ud til, at Moderaternes første folketingsvalg skulle give dem en helt særlig rolle som kongemagere i dansk politik. Men sådan gik det ikke alligevel.

Stemmeoptællingen viser et rødt flertal, og dermed får Moderaterne ikke den store rolle, som de igennem store dele af valgkampen så ud til at skulle indtage - nemlig med de afgørende stemmer i smørhullet mellem rød og blå blok.

Moderaternes fynske spidskandidat Rosa Eriksen glæder sig over tilslutningen til det nye parti, der trods alt fik hele 16 mandater på landsplan og et enkelt på Fyn.



Hvordan har du det med, at det røde flertal alligevel ødelagde jeres mulighed for at blive kongemager?

- Det er jo det, danskerne har valgt. Men jeg hæfter mig ved, at Mette Frederiksen fortsat går efter et samarbejde hen over midten. Det er jo det, hun siger, hun vil, siger Rosa Eriksen (M).



De næste dage blive spændende



Moderaterne blev det tredjestørste parti på Fyn med 30.825 stemmer svarende til 9,9 procent af alle afgivne fynske stemmer.



- Jeg er rigtig glad for, at fynboerne har stemt på mig. Moderaterne har fået et rigtig flot valg på Fyn. Det er udtryk for, at fynboerne mener, at reformer og samarbejder hen over midten er vejen frem, siger Rosa Eriksen.



Det er i stedet Radikale, der ser ud til at blive det parti, der kan afgøre, om magtbalancen tipper i rød eller blå favør.

- Jeg vil være helt ærlig og sige, at mit drømmescenarie er en regering med Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet, siger Rosa Eriksen.

Kunne du leve med en SF, Radikale, Socialdemokratiet, Moderaterne-regering?

- Det tænker jeg ikke er en regering hen over midten. Men nu skal forhandlingerne i gang, og det er jo ikke et maskinrum, jeg er en del af. Det er nogle spændende dage, vi går i møde, siger Rosa Eriksen.

Og det er det i sandhed.

Onsdag aften meddelte Danmarks Statistik, at de gerne vil gennemføre en ekstra kvalitetskontrol torsdag, fordi valgresultatet har været så tæt.

Det er kun ét mandat, der tipper magten mellem rød og blå blok.

I alt er der 16 mandater på Fyn. Se fordelingen imellem partierne her.