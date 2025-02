Hvert tredje børnehavebarn har fået skældud - men må man egentlig råbe ad børn?

Kryptisk udskiftning

Ud over afgangen af Bjørn Thorsen forlader også økonomidirektør René Radoor og produktionsdirektør Brian Skovbjerg deres stillinger. Det træder i kraft, når deres opsigelsesperiode er udløbet.

Hvad der ligger til grund for den opsigtsvækkende udskiftning, bliver ikke konkretiseret, men det fremgår af pressemeddelelse, at de tre direktører har “meddelt at, de fratræder deres stillinger”.

Der påpeges desuden, at "der er enighed om, at dette er den rette beslutning for virksomheden".

- Samtidig må vi også konstatere, at tiden nu er inde til at give stafetten videre, så der kommer friske kræfter ind til den næste store rejse for virksomheden, lyder det fra Bjørn Thorsen.

Den tiltrædende direktør takker den afgående direktion for indsatsen og oplyser, at han har store visioner for Ib Andresen Industri, der fortsat vil have hovedsæde i Langeskov.

- Jeg har en tro på, at Ib Andresen Industri også har et stort potentiale i fremtiden. Det er en virksomhed, som består af mange dygtige medarbejdere, men det bliver nødvendigt at foretage investeringer i maskiner og udstyr, som bliver et strategisk indsatsområde, siger Frank Wegener.