Hviderusser sikrer første fynske DM-guld i tennis i 45 år

- Jeg kan godt lide at være her på Fyn og bo i Odense, og jeg har mange venner her. Jeg er glad for at være her, og vi har en god stemning til træning, fortæller hun.

Selv om flere fynske spillere har været tæt på at vinde singletitlen ved danmarksmesterskaberne i tennis, er det ikke sket siden 1977, hvor Anne-Mette Sørensen fra OB vandt damesinglerækken.

Karen Barritza, der er opvokset i Odense-bydelen Korup og tidligere har spillet i Tennis Club Odense, har vundet adskillige DM-titler i single, men de blev vundet, efter at hun skiftede til en københavnsk klub.