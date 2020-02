Hvin, grynt og kys: Børn og grise mødtes på biblioteket

Lørdag genlød der af både hvin og begejstrede skrig på Odense hovedbibliotek.

I anledning af vinterferien havde bibliotektet inviteret kælegrisene Valborg og Ritat forbi til stor glæde for både børn og forældre.

Over 100 var mødt op for at klappe de små grise og være med til at give dem mad, mens der blev fortalt historier, fortæller bibliotekaren Anya Voel Hansen.

- Vi vil gerne være med til at vise alt det, man kan på biblioteket, og tiltrække nogle af dem, der ikke kommer her normalt, siger hun.

Sjældent kæledyr

Derfor var der også stillet et kreativt griseværksted op, hvor børnene udover at hygge sig med bøger, historier og kreative ting med grise også kunne klappe og - for de modige - give Valborg et lille kys.

- På den måde kunne børnene opleve grisene på tæt hold, høre om, hvordan de lever, og få brugt sanserne, siger bibliotekaren.

Og hun tror da også, at det lidt mere sjældne kæledyr har været med til at give en oplevelse og pirre børnenes nysgerrighed.

Et stort trækplaster

Det store fremmøde har også betydet, at biblioteket nu vil undersøge andre muligheder for at give de besøgende en særlig oplevelse.

- Det har været en kæmpe succes, og der er kommet flere hen og har sagt, at det var rigtig godt, siger Anya Voel Hansen.

- Jeg tror helt klart, at det er noget, man vil gå videre med. Det var et stort trækplaster.