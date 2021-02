Hvor skal letbanen hen? Uenighed om letbanestrækning til Vollsmose

Det er planen, at odenseanerne skal kunne se byen fra indersiden af letbanetog til efteråret, når første etape af Odense Letbane skal stå klar.

Men allerede nu er endnu en etape af letbanearbejdet på tegnebrættet. Noget der fortsat diskuteres i byrådet.

Anden etape af letbanen består af to forgreningslinjer til etape et med en sydlig gren fra Vesterbro til Odense Zoo og en nordøstlig gren fra krydset Ørbækvej/Nyborgvej ned af Ejbygade og gennem Vollsmose til Seden.

Netop linjen til Vollsmose skaber uenighed blandt de nuværende ungdomspolitikere, der kan komme til at overtage planens udførelse som potentielle byrådsmedlemmer efter kommunalvalget til november.

- Det kommer til at binde Odense sammen på en fantastisk måde og binde Vollsmose sammen med resten af byen, siger Nicolai Arentz, der er ungdomspolitiker og byrådskandidat for Socialdemokratiet.

- Vi er overhovedet ikke med på den. Der er driftomkostninger på 65 millioner kroner om året, og det svarer til halvanden folkeskole, siger kandidat til byrådet for Venstre, ungdomspolitikeren Nicolai Busch, der er uenig.

Grøn storby

Siden 2016 har Odense Kommune årligt sparet op til at kunne udarbejde et beslutningsgrundlag for etape to af letbanen, selvom den ikke er endeligt besluttet af Odense Byråd.

I 2019 bad byrådet Odense Letbane om at udarbejde dét grundlag ud fra erfaringerne med anlæggelsen af første etape - den der skal køre til efteråret - så byrådet kan få truffet en beslutning om endnu en etape.

Letbanens etape 2 består af to forgreningslinjer til etape 1. Den sydlige gren går fra Vesterbro til Odense Zoo, og den nordøstlige gren går fra krydset Ørbækvej/Nyborgvej ned af Ejbygade og gennem Vollsmose til Seden. Foto: Odense Letbane

I Venstre Ungdom var der allerede tilbage ved anlæggelsen af første etape modstand, og derfor bliver en etape to heller ikke hilst velkommen.

- Det er for dyr en løsning, når man for en femtedel af prisen kunne indføre en elbuslinje, der er mere grøn, siger Nicolai Busch.

Hos DSU er tonen imidlertid en anden.

- Jeg synes, at etape to er vejen mod at gøre Odense til en grøn storby. Det er helt rigtigt, at det er dyrt, men vi skal huske, at det ikke kun er Odense Kommune, der betaler regningen, det er jo også noget, man formentlig kommer til at dele med staten. Og så kommer det til at skabe markante investeringer, forklarer Nicolai Arentz.

God eller dårlig idé?

Den omdiskuterede linje bliver 12,1 kilometer lang, hvoraf 7,7 kilometer bliver med nye skinner. Ruten mod Vollsmose vil give ni stationer. Allerede i forbindelse med anlæggelsen af første etape, er der lagt sporskifter til etape to ved Korsløkke Station og Vesterbro Station.

Hos socialdemokratiets ungdomsparti mener man ikke, at det kan betale sig at anlægge en busrute frem for at føre letbanevisionens anden del ud i livet.

- Jeg bor ret tæt på den del af letbanen, der allerede er lagt, og jeg kan se, at det bliver forholdsvist svært at flytte det spor. Det betyder jo, at dem, der gerne vil investere langs letbanen kan være mere sikre i deres investeringer. Hvis man anlægger en busrute, så er det ret let for politikerne at flytte bussen efter deres forgodtbefindende, siger Nicolai Arentz.

- Jeg synes ikke, at letbanen er en decideret dårlig idé, det er måske en ok idé. Men når man forvalter borgerens penge, så er en ok idé bare ikke god nok - så skal man finde den bedste løsning på tingene. Når man kan få en seperat buslinje med elbusser til en femtedel af prisen, så kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan letbanen skulle være fem gange så god, siger Nicolai Busch.

Det er alene Odense Byråd, der skal tage stilling til, om etape to skal bygges. Det sker på baggrund af en offentlig debat i høringsperioderne, som Odense Kommune står for.