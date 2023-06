Hvor skal olde bo? Slut med one-size-fits-all-løsninger for ældreboliger

Når andelen af ældre borgere over 80 år er stigende, og antallet af plejeboliger ikke følger med udviklingen, hvordan skal vi så indrette os, så oldemor og oldefar kan bo bedst muligt, når de en dag får brug for hjælp?

Det spørgsmål er ikke let at svare på, for noget tyder på, at der ikke findes en one-size-fits-all løsning. Det forklarer Claus Bech-Danielsen, professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.

- Jeg tror, man skal lave boligløsninger, som er en palet af forskellighed. For folk i alle aldre har forskellige drømme om, hvordan man gerne vil blive gammel. Nogle vil gerne i ældrekollektiv, og det vil andre bestemt ikke. De drømmer om at leve flere generationer sammen, så man ikke sidder sammen med alle sine jævnaldrende venner.

Uanset hvordan man indretter sig i sin alderdom, viser forskningen, at sociale kontakter og god adgang til indkøb, apotek og handel generelt er vigtig, fortæller Pia Kürstein Kjellberg. Hun er projektchef i VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hun er desuden formand for den ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til Odense Kommunes politikere om, hvordan man indretter fremtidens ældrepleje.

- Boformer er vanvittigt relevante i forhold til at klare sig længst muligt i eget hjem og have en selvstændig tilværelse. Det er vigtigt at indrette sin seniortilværelse på en måde, hvor man har nogle gode sociale kontakter, og kan have et godt og velfungerende hverdagsliv. Det er meget vigtigt at kommer ud ad døren i stedet for bo et sted, hvor man er bundet til boligen og er afhængig af hjælpen fra kommunen som social kontakt, siger hun.

Ikke for alle

En populær boligform er seniorbofællesskaberne, og den boform er ifølge Pia Kürstein Kjellberg forståeligt nok populær, men hun peger også, at folk er forskellige - også i alderdommen.