- Hvordan vi tolker loven, vil altid gå lidt frem og tilbage, siger rådmand

- Så kan man sige, at hvis lovgivningen var endnu mere stram, ville vi så kunne beskytte endnu bedre? Selvfølgelig kunne vi det. Men i første omgang handler det om at få alle til at overholde den lovgivning, der er, og der tror jeg, at vores chancer er lidt større med de nye retningslinjer.

- Men spørger du mig, om man kunne have gjort endnu mere, så er svaret, ja det kunne man godt, hvis man havde haft en kraftigere vægtning af at ville beskytte natur og vandløb fra ministeriets side.

Kan det ikke bekymre dig, at det er nu tilladt for gartnerierne at lade rent vand sive ned, selvom vandet måske kan transportere gift fra ældre tid under gartneriet ud i naturen?

- Der er jeg meget optaget af at følge med i, hvad det har af konsekvenser, at reglerne er, som de er nu. Hvordan kan vi opleve det i forhold til renheden i vores åer og vandløb, og kan vi opdage, at det rent faktisk har negative konsekvenser, så vil vi gøre ministeriet opmærksom på det.