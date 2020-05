Isabella er 18 år. Som som mange andre dage fordriver hun tiden ved at scrolle ned gennem sit Facebook-feed, hvor venners billeder, artikellinks og statusopdateringer flyder sammen. Mellem det dukker en af de mange annoncer, som hun normalt bare løber over uden at tænke videre over det, op. Men der står noget om voldtægt og tvivl, der fanger hendes blik. For hun kan pludselig genkende sig selv i kampagnens ord.

... er jeg blevet voldtaget?

Hun synker og mærker sit hjerte hoppe et slag over. Det gør det, hver gang hun nævner eller hører ordet voldtægt. Minderne strømmer tilbage og rammer hende med et kæmpe slag. Hun taler i forvejen med en psykolog, da talen falder på natten med kærestens kammerat.

- Jeg havde længe haft det dårligt og var træt af at leve i frygten for at støde ind i ham. Jeg var helt ubevidst begyndt at spørge alle, jeg mødte, om de kendte ham, forklarer Isabella, der pludselig selv opdager sin ændrede adfærd.

Efter snakken med psykologen tager hun beslutningen om at gå til politiet. Flere gange tager hun mod til sig. Stiller sig foran politistationen på Hans Mules Gade og forlader den med svedige håndflader igen. Sådan bliver det ved et par gange, indtil hun endelig tager sig mod til at åbne døren.

Men ikke i sin vildeste fantasi havde hun forestillet sig, at hun skulle forlade politistationen med endnu mere svedige håndflader, en knude i maven og som alt andet end lettet.

Hvorfor skreg du ikke?

Hvad havde du på?

Lagde du selv op til det?

Hvorfor skreg du ikke?

Sagde du nej?

Er du sikker på, hvad der skete?

Hvorfor skreg du ikke?

Isabella bliver bombarderet med spørgsmål fra den efterforsker, der tager imod hendes sag. Hver gang han nævner ordet "voldtaget" hopper hendes hjerte et slag over. Og når han igen og igen spørger hende, hvorfor hun ikke skreg og larmede for at vække sine forældre, bliver hun tavs.

Voldtægt og dom 48 % af overgrebene er fuldbyrdet tvangssamleje

67 % af tvangssamlejerne eller forsøg på det er sket i et privat hjem

I 2019 modtog politiet 1.662 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg.

I 2019 faldt der 314 domme for voldtægt.

I et livstidsperspektiv er ca. 16% af ofrene mænd mens 84% af ofrene er kvinder. Kilde: Det Kriminalpræventive Råd Se mere

For den hurtigste måde at få det til at stoppe var ikke at gøre noget. Sådan følte hun det. Hun sagde nej og skubbede ham væk, men han blev ved. Hun var i chok. Ganske som Bjarne Kristensen forklarer det. Kærestens kammerat var sød og venlig indtil den aften. Men anmeldelsen af en voldtægt begynder mere at tage form som et forsvar af sig selv.

De mange spørgsmål fra efterforskeren skal vise sig at hjemsøge hende i flere år.

- Nogle gange er det faktisk mere selve traumet fra den oplevelse, jeg havde med politiet, der fylder, siger hun.

00:52 Politidirektør i Fyns Politi, Arne Gram, er ked af undersøgelsen af politiet og mener, at de skal blive bedre til at håndtere voldtægtsofre. Video: Natacha Djervad Luk video

Og netop den oplevelse deler Isabella med andre ofre for voldtægt. En årlig tilfredshedsundersøgelse foretaget af Rigspolitiet viser, at hele 47 procent af borgere udsat for voldtægt er utilfredse med den behandling, de har fået ved politiet.

For langt de fleste bunder utilfredsheden i en oplevelse af ikke at få anmeldelsen taget tilstrækkeligt seriøst.

Undersøgelsen bekymrer politidirektør i Fyns Politi Arne Gram. Han forklarer, at Fyns Politi normalt ligger på cirka 80 procent, når tilliden måles.

- Det ærgrer jeg mig over, og det er jeg faktisk rigtig ked af. Jeg er glad for undersøgelsen, men ked af resulatet, og den korte konklusion er, at det må vi kunne gøre bedre. Vi kan i hvert fald forsikre, at vi tager det alvorligt i Fyns Politi, siger han.

Der er heller ikke nogen tvivl om, at betjentene i Fyns Politi skal være bedre til at håndtere situationer som Isabellas.

- Mine kollegaer sidder i en vanskelig situation, hvor de på den ene side skal være den effektive politimand, der går efter at få afdækket den materielle sandhed og på den anden side skal tage hensyn til et stakkels offer, der er kommet ind. Det kan være svært at håndtere, svarer Arne Gram.

Isabella tog flere gange mod til sig, før hun anmeldte voldtægten. Derfor tog det hårdt på hende at blive mødt af en skeptisk efterforsker. Foto: Julie Lapp

Bjarne Rønde Kristensen fra Center for Voldtægtsofre forklarer, at konsekvensen kan være fatal for voldtægtsofret, hvis ikke der er en oplevelse af at være taget seriøst af politiet.

- Det kan få en betydning for ens heling. Ikke at blive taget alvorligt betyder, at man skal igennem skærsilden en gang til. Men jeg kan godt forstå, at det er svært at håndtere ofrene, ligesom jeg godt kan forstå, at ofrene bedømmer politiets arbejde negativt. Det er en ekstremt vanskelig situation for alle at stå i, siger Bjarne Rønde Kristensen.