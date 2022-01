Hylder Dronningen: H.C. Andersen festivalen bliver mere royal i 2023

- H.C. Andersen Centret beskrev for os, at det er to personer med et kald i livet. Mens dronningens kald var at være monark og statsoverhoved, levede H.C. Andersen under et kald i sig selv som kunstner, siger Peter Bøgholm og tilføjer:

- Han blev fejet ned, men endte med at blive en af Danmarks og verdens største kunstnere. Han blev simpelthen drevet af sit eget kald, og der er en lighed.

Kunstnerisk interesse

Det bliver på de skrå brædder i Odeons teatersal, man kan komme til at opleve musicalen til næste sommer.

Udover et fælles kald i livet, har Dronning Margrethe II altid udvist interesse for H.C. Andersen.

- Vores dronning har en usædvanlig stor interesse i H.C. Andersen og hans kunstneriske univers og har stor viden om det, fastslår Peter Bøgholm.