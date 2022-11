I år bliver din sidste chance for at se populær julebelysning: - Det er da sørgeligt

310 kilowatt lyder forbruget på i de 31 dage, showet normalt kører, hvilket kun svarer til cirka to procent af husets årlige energiforbrug.

- Det er ikke så slemt, synes jeg.

Udover at det for Rene Andersen nu føles som den rigtige tid at afslutte en 14 år gammel hobby, så er det også et stort ønske for elektrikeren at få solceller på taget.

- Og så er der jo ikke plads til julelysene.

Uheldigt tidspunkt

Men selvom det mange lys pynter på René Andersens hus en sæson endnu, så er det allerede sat til salg.

Prisen for det komplette sæt lyder på 48.000 kroner, mens nyprisen - ifølge ejeren selv - er hele 120.000 kroner.

Med i prisen følger hjælp fra eksperten selv, hvis der skulle blive brug for det.

Men er det ikke et lidt uheldigt tidspunkt, at sælge et stort lysshow midt i en energikrise?

- Jo, jeg tvivler også lidt på, at jeg får solgt hele pakken, men så bliver det delt ud i små stykker, siger René Andersen.

50 timer per sang

Den fynske elektrikers lyshobby startede for alvor i 2008 med lyskæder på huset. Allerede året efter kom musikken til.

Fire gange har René Andersen bygget lysshowet om. Seneste for fire år siden.

- Det er sjovt at gå og bygge det hen over sommeren og sidde og nørde med musikken, og få det til at passe sammen, fortæller René Andersen.

Det tager dog noget tid.

En sang på tre minutter kan tage helt op til 50 timer at kode passende lys til.

Læg så også dertil, at hele familien bruger to weekender på at opsætte lysshowet op til sæsonstart.

- Det er da sørgeligt, at det skal stoppe, det har været mange gode timer, som jeg har brugt på det igennem året, siger René Andersen.

Vil du opleve julelysshowet, inden det er for sent, så tændes julelysene på Lufthavnvej 71 i Beldringe søndag til torsdag fra 17 til 21 og fredag og lørdag fra 17 til 22.

Flere steder på Fyn har der været overvejelser, om julebelysningerne skulle justeres i år. Blandt andet i Kerteminde, hvor der tændes for julelysene i et kortere tidsrum.