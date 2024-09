I årevis er fisk blevet solgt til spotpris - nu betaler de prisen

En fordobling af prisen per fisk ville sikre økonomien hos Fyns Laksefisk, bekræfter rektor for FGU Fyn.

Den største kunde hos Fyns Laksefisk er det kommunalt finansierede samarbejde Havørred Fyn.

- Jeg synes, at det er brandærgerligt, at Fyns Laksefisk er kommet i den situation. Det har været en god samarbejdspartner for Havørred Fyn i 30 år, siger Niels Erik Haug Larsen, der er administrerende direktør for Erhvervshus Fyn, der står for projektet Havørred Fyn.



EU-regler skal følges

Men alligevel kan Havørred Fyn ikke betale mere for de 350.000 ørredsmolt, de køber hvert år til udsætning i fynske vandløb. Problemet er, at Havørred Fyn, som offentlig institution, er underlagt EU' s regler om udbud.

- Den der vinder udbuddet, og det har været Fyns Laksefisk, de bestemmer, hvad det er for en pris, de byder ind med, og den pris er bundet i fire år, og så er der marginal mulighed for at ændre på den undervejs.

- Jeg er også nødt til at sige, at man har selv budt ind med prisen, siger Niel Erik Haug-Larsen.

Og da det ikke er lykkedes for ledelsen og bestyrelsen på FGU Fyn at finde en køber til Fyns Laksefisk går en afvikling i gang inden længe.



- Det er den sag, jeg har brugt allermest tid på. Der er arbejdet ihærdigt på en redning, og det har haft stor betydning for bestyrelsen at afprøve de ting, der var mulige.

- Og jeg kan kun beklage, at det ikke er lykkedes, men det er situationen, desværre, siger rektor Gitte Lykkehus.



Hastebrev til Christiansborg

I sportsfiskerkredse har lukningen skabt frustration og frygt for at det fynske havørredeldorado nu risikerer at stoppe.

Derfor har i alt 16 foreninger og organisationer sendt et såkaldt hastebrev til en række folketingsmedlemmer for at få dem til at gribe ind og redde Fyns Laksefiskeri.

- Vi finder det dybt problematisk, at der varsles en lukning af Fyns Laksefisk. Fiskeopdrættet på Fyns Laksefisk er altafgørende for de årlige udsætninger af flere hundredetusinde små ørreder, som igen er en hjørnesten i Fyns store satsning på et havørredfiskeri i verdensklasse, skriver foreningerne.

Jakob Humaidan er formand for Svendborg Sportsfiskerforening. Han erkender, at situationen, med at bevare Fyns Laksefisk på FGU Fyn, ser vanskelig ud.

- Jeg forstår godt, at de penge FGU Fyn får skal bruges til undervisning og ikke kan dække underskuddet hos Fyns Laksefisk. Men det må være muligt at finde en anden konstruktion, hvor projektet kan videreføres med en anden offentlig ejer, da Fyns Laksefisk skaber store indtægter for mange mennesker andre steder på Fyn, siger Jakob Humaidan.

Rejser tvivl om nytten

I en rapport fra DTU Aqua, der står forskning og udsætning af smolt i hele landet, bliver der samtidig rejst tvivl om nytteværdien af udsætning af ørredsmolt i Danmark.

I rapporten "Udsætning af ørredsmolt i Danmark - en vidensyntese" står der blandt andet:

”…udsatte fisk overlever væsentlig dårligere end vilde”



Om udsætningerne står videre, at det er uklart ”om det kan betale sig i forhold til alternative og mere langsigtede biologiskbegrundede anvendelse af ressourcerne, som f.eks. vandløbsrestaurering eller fjernelse af spærringer.”



Men de argumenter mener, Jakob Humaidan ikke kan bruges på Fyn.

- Det er utrolig vigtigt, at vi får rettet op på vandmiljøet til gavn for ørrederne, men på Fyn er vi bare ikke der endnu, at det kan erstatte udsætningerne. Måske om nogle år, men hvis vi skal skal kunne fange ørreder, er det nødvendig med udsætninger, siger han, og henviser til, at miljøgenopretningen ikke går hurtigt nok, da der er mange flaskehalse på grund af modvilje fra lodsejere og begrænsede økonomiske ressourcer fra de fynske kommuner.