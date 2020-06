I can't breathe: Borgmester opfordrer til omtanke før ny demonstration

- Black Lives Matters. NEJ til racisme. Budskaber, jeg kun kan støtte. Men det skal følges op med et tydeligt JA til omtanke, skriver borgmester i Odese Kommune, Peter Rahbæk Juel (S) i et facebookopslag.

Anledningen er endnu en demonstration i solidaritet med de sorte amerikanere, der er døde i politiets varetægt, som det skete for amerikaneren George Floyd for nyligt. Den skal foregå på banegårdspladsen i Odense den 10. juni fra klokken 17 til 19.

Demonstrationen er en i rækken af flere demonstrationer, der er foregået rundt i verden i løbet af den seneste uge. Det har fået kritik flere steder, fordi mange hundrede mennesker samler sig tæt, på trods af coronakrisen, der stadig hænger over Danmark.

Det får nu Odenses borgmester til at række ud til fynboerne.

Forsamlingsfrihed og personligt ansvar

For en uge siden var banegårdspladsen i Odense fyldt med slagord, håndskrevne skilte og taler, da fynboer stimlede sammen for at demonstrere for anti-racismebevægelsen "Black Lives Matter". Sammen dag foregik samme type demonstration i Aarhus og senest søndag var Københavns gader fyldt til randen af retfærdighedssøgende demonstranter.

Onsdag den 3. juni var der demonstration på banegårdspladsen i Odense. Omkring 400 mennesker dukkede op. Foto: Louise Koustrup

- Et ja til demonstration med omtanke. Fordi vi stadig skal sige nej til corona. Smittetrykket i Odense er meget lavt. Og det skal det blive ved med, står der i Peter Rahbæk Juels opslag.

Han støtter formålet, men han håber, at fynboerne vil tænke sig om, når de går tæt sammen i en større forsamling. Det har fået flere til at undre sig over, at så mange mennesker må deltage i en demonstration, når alt de seneste tre måneder har handlet om afstand til hinanden.

Men forsamlinger med "politisk eller andet meningsfordrende øjemed" er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet.

- Forsamlingsfrihed og retten til lovlig demonstration er et grundelement i ethvert demokrati. Men alle, der benytter forsamlingsfriheden til at demonstrere, har et personligt ansvar for at holde afstand og gøre sig forholdsregler, skriver borgmesteren.

Fortvivlede fynboer

Men opslaget udrer tilsyneladende flere fynboer. I kommentarsporet ytrer flere, at de ikke forstår, hvordan sådan en demonstration kan afholdes med så mange mennesker.

- Det er en total hån til alle, som har måtte lukke virksomhed ned - til alle der har måttet aflyse bryllupper/fester, skriver Bente Valentin Hansen til opslaget.

Hun taler senere på dagen med TV 2/Fyn og fortæller, at hun blev bekymret, da hun så demonstrationen i København.

- Alt om det her corona er åbenbart glemt. Selvfølgelig er det lykkeligt, at vi er på den rette vej med færre smittede, men jeg synes, at det er bekymrende. Jeg synes bare også, der er nogle andre ting, der vægter, når så mange har givet afkald på ting i forbindelse med corona, siger Bente Valentin Hansen.

Bente Valentin Hansen forstår ikke, at det er lovligt at afholde så store forsamlinger. Hun synes, at det er en hån mod virksomhederne. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Flere virksomheder er lukket ned, folk har mistet job og det har været svært at få det hele til at hænge sammen. Sådan oplever Bente Valentin Hansen det. Derfor undrer det hende, at det er okay at afholde så store demonstrationer.

- At en episode i USA skal sætte alt det på kanten og spidsen. Det, synes jeg, er rystende, siger hun.

- Pas på hinanden

Som følge af de mange demonstrationer fortalte professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan, at der kan være en højere smitterisiko sammenlignet med eksempelvis et bryllup.

- I og med at der er flere, der råber ved en demonstration, og man står lidt tættere med folk, som man ikke normalt er i smittekæde med, så er der en øget risiko, siger han.

Netop det har fået Peter Rahbæk Juel til at bekymre sig.

- Det er en unødig risiko for at øge smittespredning. Og det kommer til at overdøve et vigtigt budskab om tolerance og nej til racisme, skriver han i opslaget.

Arrangøren Black Lives Matters Danmark skriver, at demonstrationen handler om at stå sammen for en retfærdig fremtid uden racisme og andre former for diskrimination og undertrykkelse. I sit facebookopslag skriver Peter Rahbæk Juel, at han tager kraftigt afstand til alle former for racisme, men alligevel har han en opfordring til de, der vil deltage i demonstrationen.

- Vi skal ikke have smittetrykket til at stige igen! Jeg håber, at odenseanerne onsdag vil vise, hvordan en demonstration med et vigtigt budskab kan afvikles uden at gamble med sundheden. Pas på hinanden, slutter han opslaget.