I dag kommer regeringstoppen til Odense: Her er 29 spørgsmål, fynboer vil have svar på

Hvorfor skal sygehuse spare og skære ned, når vi har så mange penge?

Hvorfor skal der altid spares på handicapområdet? Hvornår sparer man i toppen af det danske samfund?

Hvornår får førtidspensionister og pensionister flere penge?

Nu stiger energipriserne igen frem mod vinteren – hvad har man tænkt sig at gøre ved det?

Hvorfor skal der sendes så mange penge til udlandet, når vi konstant hele tiden har brug for dem selv?

Hvornår får minkavlerne deres erstatning?

Hvornår handler I på de store problemer, der er med indvandring fra Mellemøsten?

Hvorfor prioriterer man ikke de svage i vores samfund, specielt under denne krise, da mange har det svært?

Hvordan vil I forbedre vilkårene i ældreplejen? Vi kan ikke løbe stærkere end nu.

Hvornår bliver der gjort noget ved dyrevelfærden og sikre, at alle dyr bliver vurderet på individniveau?

Når vi har så mange penge, hvorfor bliver der ikke gjort noget godt for de ældre, så der ikke skal spares på alt deres hjælp?

Hvordan skal vi kunne udvikle en folkeskole, der kan rumme alle, når I konstant reducerer midlerne?

Hvordan vil I redde den blødende psykiatri?

Hvornår får de studerende mere i SU?

Vil I give flere penge til pensionisterne?

Hvorfor kalder Mette Frederiksen den russiske krig for ”Putins krig”?

Hvad vil I gøre for at få flere til at arbejde i hjemmeplejen?

Hvornår kommer der konkret handling på de manglende pædagoger og sygeplejersker?

Hvis I ved, at psykiatrien er presset, hvorfor gør I så ikke mere for at hjælpe børn og unge?

Hvornår bliver klimakrisen prioriteret?

Hvorfor skal fiskeriet igen have flere restriktioner?