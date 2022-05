Iben fik uventede gæster i haven - og så gik det helt galt

Det fortæller Magnus Gammelgaard, der er uddannet gartner og har arbejdet med plantesygdomme siden 1980.

- Den er dukket i løbet af de seneste år. Den hedder buksbomhalvmøl, siger Magnus Gammelgaard.

Ekspert: Den er ret voldsom

Arten er kommet til Danmark fra Tyskland og Holland og blev første gang opdaget i København for ti år siden, og siden har den spredt sig til Fyn.

- Den er ret voldsom og kan virkelig afløve buskene, siger Magnus Gammelgaard.

- På slotsanlæg er man virkelig bange for den. Det er en art, vi ikke bryder os om at have, forsikrer han.

En temperaturstigning i klimaet kan være en af årsagerne til, at buksbomhalvmøl trives godt i Danmark, og den kan være rigtig svær at komme af med, når den først er flyttet ind i din have.

- Der er ikke rigtig nogen sprøjtemidler, der er effektive på den, siger Magnus Gammelgaard.