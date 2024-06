Ida stod frem og fortalte om svigt - nu er kontrakt med bosted revet over

På spørgsmålet om, hvorfor Odense Kommune ikke selv opdagede de kritisable forhold for de anbragte unge, svarer Jacob Lindegaard Knudsen, at tilsynet med opholdssteder skal ske i et samarbejde med socialtilsynet.

TV 2 Fyn har bedt Socialtilsyn Midt om et interview. Tilsynet har svaret, at de af hensyn til de unge og ansatte på stedet ikke ønsker at stille op på nuværende tidspunkt, men skriver i et skriftligt svar, at "De fem påbud er et udtryk for, at kvaliteten af den hjælp de unge får på stedet ikke er i orden."