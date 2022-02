Idé til 350 millioner: Forslag vil lave friluftsbad om til kæmpe vandland

Men når kommunen alligevel skal til lommerne med friluftsbadet, kan man lige så godt tænke rigtig stort, mener Araz Khan.

- I stedet for, at vi i kommunen skal finde penge til renovering, hvis det er det, man beslutter sig for, så åbner vi op for dialogen med private investorer. Det kan være, der sidder nogen derude med en god ide, siger han.

Han håber derfor, at private investorer vil byde ind med opbakning til projektet. Tanken er, at et stort badeland i sidste ende skal gavne både kultur-, restaurations- og hotelbranchen i Odense.

Turistmagnet og lokal attraktion

Ideen til projektet er i høj grad stadig en ide. Hvordan det skal se ud, og hvor det skal ligge, er stadig uvist og kommer i høj grad an på omfanget og forslag fra private investorer. Men hos Venstre håber man på, at et vandland kan trække både odenseanere og turister til.

- Vi er en storby. Vi har rigtig mange odenseanere, både børnefamilier og unge, der valfarter ud af Odense. Vi vil gerne have, at folk oplever mere i Odense, og vi vil også gerne tiltrække turister til Odense, siger Araz Khan.