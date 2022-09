Idrætslærer ville veje sine elever: - Der er noget galt med den måde, som idrætsfaget er skruet sammen på

På Mulernes Legatskole har en idrætslærer taget en badevægt med til undervisning med det formål om at veje sine elever.

Men badevægten hører slet ikke til i idrætstimerne.

Sådan lyder meldingen fra gymnasieeleverne Solvej Lykke Ask og Safina Skytte Østerby, der går i 3.g på Mulernes Legatskole i Odense.

- At skulle vejes i en undervisningstime er problematisk. Vi synes, at der er noget galt med den måde, som idrætsfaget er skruet sammen på i dag, siger Solvej Lykke Ask.

Klassen er startet på et otte ugers idrætsforløb, og her har eleverne været på vægten og har fået målt BMI (Body Mass Index, red.).

- Det er bedre i stedet at give unge mennesker og folk generelt lyst til at bevæge sig og spise sundere, og her er det ikke vægten, som man banker folk i hovedet med, tilføjer Safina Skytte Østerby.

Tal om sundhed

Træningsforløbet kommer fra den digitale idrætsbog "Yubio Idræt", der bliver brugt på gymnasier landet over. Her lyder det i bogen, at man skal bruge kondital, og så kan man vælge at bruge taljemål og BMI.