Igen igen: Bulldogskamp aflyst på grund af corona

Nu er det blandt de odenseanske spillere, at der er for mange smittede. Når der er syv eller flere spillere i en trup, der er testet positiv, aflyses kampen, og hvert hold tildeles 1,5 point, som man kan læse af Metal Ligaens Covid 19-protokol.

Måske klar til kamp torsdag

Og selvom der er flere end syv smittede blandt Bulldogs' spillere, er tallet dog for nedadgående.

- Vi er nu på ni, har været helt oppe på tretten, så desværre kan vi ikke stille et slagkraftigt mandskab til kampen i aften, siger Ole Nielsen og fortsætter:

- 7-9-13, det ser ud som om, at vi har fået inddæmmet smitten. Der er ikke kommet nogen nye tilfælde inden for de seneste to-tre dage. Det betyder, hvis vi kan fortsætte, at der er en god mulighed for at blive klar til kampen på torsdag, hvis alt går vel. Så er der nogle, der har været symptomfri i 48 timer, og der vil de være fri til torsdag. Der ville vi kunne komme ned på tre-fire-fem smittede, så der ville vi være klar til kamp. Formentlig. Det er det, vi krydser fingre for, siger Ole Nielsen.