Igen-igen: Nyt OUH bliver forsinket for fjerde gang

Hvilke konsekvenser, forsinkelserne kan få for byggeriet, og hvornår den nye åbningsdato så ligger, er endnu uvist. Men næstformand i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling fortæller, at den næste dato, de offentliggør, bliver den endelige.

- Vi vil gerne melde ud med en dato, som vi er 100 procent sikre på kommer til at holde. Det er uholdbart, at vi bliver ved med at udskyde - uanset hvad årsagen er, siger Carsten Sørensen.



De yderligere forsinkelser kan også få økonomiske konsekvenser for entreprenøren.

Tilbage i sommer varslede Region Syddanmark dagbøder på op til to millioner kroner. Bøderne blev dog aldrig en realitet. For at udstede dagbøder skal det nemlig være totalentreprenøren, der er ansvarlig for forsinkelserne.

Om Region Syddanmark kan og vil gøre brug af bøderne denne gang, er endnu uvist.

- Det kommer an på, hvad den rapport og det arbejde, vi laver lige nu, vil vise. Jeg forventer, at vi i løbet af december kan melde noget mere ud, siger Carsten Sørensen.

På nuværende tidspunkt er det kun køkkenet på Nyt OUH, der står færdigt. I sommers var TV 2 Fyn på besøg på byggepladsen for at se, hvor langt de var nået.