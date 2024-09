Ikonisk band sætter gang i festen på SDU

Når den årlige semesterstartsfest løber af stablen fredag og lørdag, bliver det med ikoniske TV2 på plakaten.

- Jeg forventer, at der bliver virkelig god stemning og god musik, og at folk har det sjovt, siger forperson hos Danske Studerende Nanna Dideriksen.

- Studietrivsel er jo ikke kun, hvordan man har det, når man er til undervisning eller på universitetet til hverdag. Det er jo også, hvordan man har det ud over, og at man har nogle venskaber, der gør, at man møder op. Og det er sådan et event her med til at fordre, lyder det videre.



Ud over TV2 spiller også Lamin og Ukendt Kunstner.