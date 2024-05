Ikonisk Odense-museum skifter navn og giver gratis entré

Odenses bymuseum Møntergården skifter navn til TID – Museum for Odense. Navneændringen træder i kraft 1. juni, oplyser Museum Odense i en pressemeddelelse.

Navnet er valgt, fordi det udspringer af museets overordnede kendetegn som et sted, der udstiller og taler om tiden i Odense, lyder forklaringen.

- TID – Museum for Odense er et sted, hvor odenseanere har lyst til at komme, fordi det er her, vi alle sammen kan lære vores by bedre at kende, og det er her, vi kan mødes om vores fælles historie, siger udviklingschef hos Museum Odense Mette Stauersbøl Mogensen.

Med navneskiftet opnår museet samtidig at udligne den misforståelse, der indimellem opstår, fordi en af de i alt syv bygninger på matriklen allerede hedder Møntergården. Af den grund forsvinder navnet Møntergården ikke, selv om museet fra den 1. juni hedder TID.



For at fejre navneskiftet er entréen gratis for odenseaneren 1. juni.