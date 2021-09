- Så skulle jeg jo begynde at bruge meget mere krudt på det ...

Sofie Dahlslykke Sarbo afbryder.

- Aha. Der var den. Det var bare lige en hurtig ting, der faldt ud af ærmet, siger hun.

Børn ved, det er mobning

Dengang unge Sofie Dahlslykke Sarbo skulle finde ud af at navigere blandt gynger, vipper og mobbere i skolegården for cirka 30 år siden, var internettet endnu en ganske ny opfindelse.



Det blev af mange betragtet som et hidtil uset demokratisk potentiale, der kun voksede, da vi pludselig allesammen tastede 'www.facebook.com'. Men virkeligheden blev en anden, for med ét var det muligt for alle at ytre sig - og uden særlig meget tanke bag.

- Jeg kan bare håbe på, at om nogle år, når vi har kørt rigtig mange antimobbe-kampagner for vores børn, at de ved, at det her også er mobning, siger Sofie Dahlslykke Sarbo.

Frem mod kommunalvalget sætter TV 2 Fyn fokus på den hårde tone på Facebook, der sågar får nogle af landets politikere til at holde sig fra sociale medier.