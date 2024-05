Indbrudstyv var på fri fod i 11 minutter

Tidligt fredag morgen var der indbrud på Café Unika i Brandts Passage i Odense.

Alarmen gik klokken 05.50, og ud fra overvågningsbillederne kunne vagterne lynhurtigt sende et detaljeret signalement videre til den patrulje, som var på vej.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Strauss.

Signalementet var så godt, at patruljen allerede klokken 06.01 – på vej mod gerningsstedet – tæt ved Sankt Jørgens Gade fik øje på indbrudstyven, som blev anholdt.

Her kunne betjentene konstatere, at han havde forsøgt at stjæle blandt andet Ipads og værktøj fra cafeen.