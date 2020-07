Indlagt på børnehospital: Seksårige Hilde får nyt coronavenligt legetøj af legehelt

På H.C. Andersen Børnehospital i Odense er der fuld fart på sygehusets nye, farverige badebolde.

Én af badeboldene er seksårige Hilde i gang med at lege med. Badebolden har hun fået af legehelten Signe Juel Tange, der ligesom andre legehelte ikke har måttet lege med børnene på grund af coronaviruspandemien.

Legeheltene, der er et initiativ i Børneulykkesfonden, har også før corona leget med børn for at holde dem aktive. Under pandemien har de dog ikke måttet besøge børnene, og derfor fik de idéen til badebolde, der er mere coronavenlige.

- Da vi fik lov til at komme tilbage igen, var det på en lidt anderledes måde. Vi må ikke være tæt på børnene, og vi må ikke lege med de samme ting. Derfor har vi fundet på det med badeboldene, fordi vi kan give én til hvert barn, og så har barnet én, og jeg har min egen, og så kan vi lege sammen på den måde, siger Signe Juel Tange til TV 2/Fyn.

- Det var megafedt, da vi fik at vide, at vi måtte komme tilbage og lege igen, og det var også fantastisk, at der så hurtigt blev fundet en løsning på, at vi ikke måtte have de redskaber med, vi plejer at have med, forklarer hun.

Hilde foretrækker legehelt frem for iPad

Seksårige Hilde har lige haft endnu en overnatning på H.C. Andersen Børnehospital, og hun er glad for sin badebold - og ikke mindst at have fået sin legehelt tilbage.

- Hun er sød, og hun leger rigtig godt, og så er hun en god kammerat, siger Hilde Ravn Jakobsen.

Hvad er sjovest? iPad eller Signe?

- Signe.

Børneulykkesfonden har i forbindelse med projektet delt hæfter ud med 75 kreative måder at bruge badebolden på.

Sygeplejerske: Svært at motivere børn til motion

På børnehospitalet kan man genkende billedet af børn, der har kedet sig, når der ikke er nogen at lege med.

- Der er ikke helt så meget liv på gangene. Børnene har skullet være inde på deres stuer, og det har været lidt svært nogle gange at skulle motivere dem til at mobilisere sig, specielt efter operationer, siger Josefine Dybdal, der er sygeplejerske på H.C. Andersen Børnehospital.

På grund af coronavirussen har børnene skullet holde afstand og ikke haft legekammerater på besøg - og det har i særdeleshed også været praktikseret på sygehusene.

Forælder: Det er skidegodt

Også som forælder kan det være rart at opleve, at børnene kan lege med andre.

- Det betyder noget, at man ser nogle andre end bare mor eller far, og det med at få rørt sig, og der er fuld af energi, og den skal helst også ud, også selv om hun er syg, så det er skidegodt, simpelthen, siger Hildes far, Thomas Ravn Jakobsen.

- Det giver altid bedre velvære, og det giver bedre humør, når man kan få lov til at lave noget, der bare er en lille smule sjovere end at ligge i en seng for lukkede døre, som corona desværre har medført i store perioder, siger Signe Juel Tange, der er tilbage som legehelt for patienter på H.C. Andersen Børnehospital.

Legeheltene er et initiativ udviklet af Børneulykkesfonden, som har til formål at hjælpe indlagte børn på danske hospitaler med at genfinde glæden ved leg og bevægelse. For alt for mange børn er indlæggelsen forbundet med stor inaktivitet og ensomhed, oplyser Odense Universitetshospital.

I alt er der 6.500 badebolde på vej til indlagte børn i hele landet fordelt over de kommende måneder.