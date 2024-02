Man behøver ikke mangle selvtillid, blot fordi man har en lille størrelse.

Denne 'lille hidsigprop' jagtede i formiddags flere biler og en lastbil på Tolderlundsvej tæt på havnen i Odense.

Det opdagede Annemette Ørvad, da hun kom kørende på vejen, og hun besluttede sig for at vende om og indfange den lille hund, hvorefter hun afleverede den til politiet.

Heldigvis er det firbenede galhoved blevet genforenet med sin ejer igen.

TV 2 Fyn har været i kontakt med Torben Ørvad, der er gift med Annemette Ørvad, og igennem ham har hun bekræftet, at hun oplevede situationen, som det er beskrevet i opslaget.

I kommentarfeltet under opslaget takker flere brugere Annemette Ørvad for hendes omsorg for den lille eventyrer.