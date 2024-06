Industribygning brænder voldsomt

Tirsdag aften og natten til onsdag var der en voldsom brand i en industribygning på Højager i Næsby i Odense.

Der er tale om en gammel asfaltfabrik, der ikke længere er i funktion.

Politi og brandvæsen har været på stedet det meste af natten, og slukningsarbejdet er endnu i gang.

- Fabrikken har en trækonstruktion, så vi er nødt til at slukke udefra, da det er for farligt at gå ind på området. Derfor bliver det en kontrolleret nedbrænding, siger indsatsleder hos Fyns Politi Allan Lemming til TV 2 Fyn og tilføjer, at Fyns Politi modtog anmeldelse klokken 22.20 tirsdag aften, da en beboer i området kunne lugte røg.

- Røgen er selvfølgelig sort, men er umiddelbart ikke sundhedsskadeligt. Men man skal selvfølgelig opsøge læge, hvis man oplever ubehag, siger Allan Lemming.

Ifølge indsatslederen er det endnu for tidligt at sige noget om brandårsagen. Det skal brandtekniske undersøgelser forsøge at fastslå.

- Vi ved, at der ikke har været tilsluttet strøm derinde, siger Allan Lemming.

TV 2 Fyn har været kontakt med Beredskab Fyn, der oplyser, at brandfolk endnu er på stedet, men derudover har det ingen kommentarer.

