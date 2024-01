Influencer undskylder efter opslag - snød sig til børnebolle

Amanda Guldagers billede fik Jonas Aaes-Jørgensen til tasterne.

"Hvor er det uendeligt sløjt ikke at kunne betale fem kroner for en fucking bolle, når du går rundt med en barnevogn til 15 lapper (15.000 kroner, red.)... Og så blære sig med det på IG (Instagram, red.)?"

Flere brugere kaldte handlingen for "sløj", "dårlig stil" og "uempatisk".

Havde ikke til hensigt at snyde

Siden har hun lavet et nyt opslag, hvor hun undskylder for sin opførsel.

”Til alle der er blevet stødt over min "børnebolle-story: Min story var udelukkende ment som sjov. Det var ikke min hensigt at støde nogen. Jeg undskylder <3”, skriver hun i sit opslag, hvor hun blandt andet afviser, at hun har været ude på at snyde sig til noget.

Herunder kan du se hele undskyldningen, som Amanda Guldager delte på sin profil.