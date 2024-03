Inge er vred over FCK-fanzone: - Dialogen er for dårlig

Søndag eftermiddag spiller OB mod FCK, og på grund af sidstnævntes store fanskare, har Odense Kommune valgt at oprette en fanzone til de inkarnerede FCK-fans.

Valget er faldet på Sortebrødre Torv, og det har gjort Inge Kristiansen vred. Hun er bestyrelsesmedlem hos H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening og ser på ingen måder frem til besøg fra hovedstadsklubbens fans.

- Det er sikkert ikke glade fodboldfans, der vil bringe glæde med sig. Historikken med netop de her fans er, at de vil drikke sig kanonfulde, og sætte deres aftryk på, at de har været her - det er ikke altid et positivt aftryk, siger Inge Kristiansen.

Derudover er hun ikke imponeret over kommunikationen fra Odense Kommune og Fyns Politi

- Vi bliver informeret alt, alt for sent, og den dialog er simpelthen for ringe. Jeg tror ikke de har tænkt sig om, da de valgte placeringen.

Hør både Inge Kristiansen og Fyns Politi reagere på beslutningen om beliggenheden af fanzonen øverst i artiklen.