Ingen juridiske skrupler: S er trygge ved salg af fjernvarmen

Siden et salg af Fjernvarme Fyn kom på tale i Odense byråd, har debatten rullet blandt byrådets medlemmer. Det lykkedes dog i august for Socialdemokratiet sammen med Radikale Venstre og SF at skrabe et flertal sammen for et salg.

Vi har nogle meget dygtige advokater, som af to omgange har undersøgt det her for os, og de mener ikke, at der er noget at komme efter. Cæcilie Crawley, Politisk ordfører, Socialdemokratiet, Odense

Men de konservative forsøger nu at stikke en juridisk kæp i det salgshjul, der har rullet siden august.

Formanden, Søren Windell, har nemlig fået advokat Pernille Aagaard Truelsen til at undersøge, om salget er i strid med varmeforsyningslovens paragraf 23f. Og ifølge Pernille Aagaard Truelsen er der faktisk noget at komme efter.

- Jeg kan ikke se, at bestemmelsen er blevet iagttaget af Odense Kommune, og jeg kan heller ikke se, hvordan man skulle kunne skrive sig ud af, at det ikke er gældende i den her situation, siger Pernille Aagaard Truelsen.

I paragraf 23f står det beskrevet, at et anlæg som Fjernvarme Fyn først skal udbydes til de forbrugere, der modtager produktet, inden man kan overdrage anlægget til en anden part.

Men spørger man socialdemokratiets politiske ordfører Cæcilie Crawley, så er der styr på de jurisdiske detaljer.

- Da jeg først hørte om det, blev jeg overrasket, men i løbet af dagen har vi fået svar fra advokaterne tilknyttet slaget af Fjernvarme Fyn, der for det første fortæller, at det er blevet undersøgt i processen og for det andet gælder paragraffen ikke, fordi vi sælger fjernvarmen som ét stort holdingsellskab, siger Cæcilie Crawley til TV 2 Fyn.

Uenighed om paragraf bør gælde

Ifølge Pernille Aagaard Truelsen har det dog ikke nogen betydning, om man sælger Fjernvarme Fyn som ét stort selskab eller ej. Salget vil uanset hvad være underlagt den førnævnte paragraf 23f.

- I sidste ende er det en domstol, der skal tage stilling til, om der er tale om en ugyldig overdragelse af Fjernvarme Fyn. Men det ændrer ikke på, at det er en bestemmelse, der er vigtig, og som i andre tilfælde er blevet ignoreret, siger Pernille Aagaard Truelsen.

Dermed ser det altså ud til, at der er uenighed blandt advokaterne om, hvorvidt paragraf 23f bør gælde. Og den advokatkamp kan Cæcilie Crawley ikke gå ind og vurdere.

- Jeg kan jo kun forholde mig til, at de advokater, vi har brugt i forbindelse med processen, mener, at vi har styr på tingene, siger hun til TV 2 Fyn.

Cæcilie Crawley vælger altså at støtte sig op af advokaterne fra Horten, som altså er det firma, der har rådgivet Odense Kommune i sagen om salg af Fjernvarme Fyn.

