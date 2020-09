Ingen nye smittede på UCL: Rektor forventer flere tilfælde

En studerende på læreruddannelsen på UCL i Odense blev for en uge siden testet positiv for coronavirus.

Siden er 37 yderligere personer konstateret smittet, så det samlede antal nu er på 38. Søndag er der for første gang i en uge ikke konstateret nye smittede. Det oplyser UCL på deres hjemmeside.

Rektor Jens Mejer Pedersen er glad for, at man på de seneste tre dage kun har konstateret to nye smittetilfælde. Han vil dog ikke erklære faren for ovre endnu.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at det lader til, at den første smittekæde er brudt, men det er jo muligvis lidt en stakket frist. De 1.500 elever, der blev testet torsdag og fredag, får først svar i løbet af i dag, mandag og tirsdag, siger han.

Smitte på læreruddannelsen

Alle smittede har været personer, der har tilknytning til læreruddannelsen, som hører til på UCL's campus på Niels Bohrs Allé. Der er ikke konstateret smittede på andre uddannelser.

Smittespredningen har betydet, at skolen 2. september valgte at sende de 1.072 studerende hjem, og i 14 dage tilbyde dem fjernundervisning frem for undervisning med fysisk tilstedeværelse.

Samtidig blev der torsdag opstillet et mobilt testcenter på campus, hvor øvrige studerende kunne blive testet.

- Min vurdering er, at den første smittekæde ser ud til at være brudt, men der vil næsten helt sikkert komme nye tilfælde i nogle af de svar til dem, der blev testet torsdag og fredag, siger Jens Mejer Pedersen.

Overvejer at stramme yderligere op

Ifølge rektoren holder skolen mandag morgen direktionsmøde, hvor man vil overveje, om man skal stramme op på retningslinjerne for færden på skolen.

- I forvejen har vi indgået et samarbejde med kommunen, politiet og de øvrige uddannelsesinstitutioner. Der har vi allerede aftalt nogle tiltag for at begrænse mødet mellem studerende. For eksempel ved at aflyse ting som brobygning, fortæller han.