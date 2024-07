Ingen problemer med partybusser i Odense

Tirsdag morgen udtalte børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) i Berlingske, at han ikke synes, at partybusser hører hjemme i Indre København.

Årsagen er, at de larmer, sviner og er lemfældige med sikkerheden, mener han.

Men det er altså ikke et problem i byer uden for hovedstaden - herunder Aarhus, siger viceborgmesteren.

- Min holdning er, at hvis det kommer til at fylde, skal vi være opmærksomme på det, og så skal vi tage det op. Men på det nuværende niveau ser vi det ikke som et problem, siger viceborgmester i Aarhus Anette Poulsen.

Heller ikke i Odense er man stødt på problemer eller klager i forbindelse med de rullende diskoteker.

Det fortæller Mads Thomsen, der er politisk ordfører for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Odense.

- Umiddelbart associerer vi det med noget glædeligt for de unge, og vi vil gerne skabe rammer for et godt ungdomsliv i Odense. Men vi afventer at finde ud af, om det reelt er et problem, før vi gør noget, siger han.