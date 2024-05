Ingen sæson 3 af populær OB-dokumentar

Han holder dog en dør på klem for OB, hvis de er klar til at samarbejde på nogle af de oprindelige betingelser.

- OB ved, at de har en stående invitation fra os, hvis de igen ønsker at åbne dørene, så vi kan give fans på hele øen et unikt og transparent indblik i en klub, der betyder uendeligt meget for fynboerne.

- Indtil det en dag måtte ske, så håber vi, at Fyn kun skal undvære superligafodbold i et års tid. Tak til OB for at lukke os ind og have modet til at vise fynboerne, hvordan livet i klubben er, siger han.

TV 2 Fyn har været i kontakt med OB, men de har ikke ønsket at kommentere beslutningen.