Ingen store arrangementer koster dyrt: - Det er en kæmpe katastrofe

- Det er kæmpe en katastrofe.

Sådan siger Morten Hansen, der er forpagter på Restaurant Næsbyhoved Skov om de nye restriktioner, der fredag blev præsenteret for danskerne, da statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen holdt pressemøde i kølvandet på den stigende coronasmitte i Danmark.

Blandt de nye tiltag er en stramning af forsamlingsforbuddet, som sænkes fra 50 til 10 personer fra på mandag og fire uger frem. Det gælder også på landets restauranter, der ikke må tage imod selskaber på mere end 10 personer.

Ifølge Morten Hansen kommer 90 procent af restaurantens indtægter fra større selskaber og arrangementer.

- Vi går jo i samme kategori som restauranter, men vi har otte selskabslokaler og lever af selskaber. Det er ikke to personer, der kommer ind af døren, vi lever af, så det har stor betydning, siger han.

Finansminister Nicolai Wammen fortalte på pressemødet, at de hjælpepakker, der er oprettet for at hjælpe virksomheder, som lider under coronakrisen vil bliver forlænget og udvidet. Hvad det konkret kommer til at betyde ligger dog ikke fast endnu.

- Vi har 1.100 kvadratmeter herude og plads til 375 mennesker i forskellige lokaler, så jeg er spændt at høre, hvad han (finansminister Nicolai Wammen) kommer med af ekstra hjælpepakker, for ellers kan man ganske enkelt ikke overleve det her, siger Morten Hansen.

På pressemødet blev det også meldt ud, at de nuværende restriktioner forlænges indtil 2. Januar. Det betyder blandt andet, at restauranter fortsat skal lukke klokken 10, og netop den regel har allerede sat sine spor, fortæller forpagteren.

-Der røg alle vores bryllupper. Og alle vores julefrokoster. Så den konsekvens er altså langsigtet - det er ikke bare en konsekvens, vi mærker lige nu og her, siger han og fortsætter:

- Vi ser måske et halvt år frem, hvor alle de store arrangementer: bryllupper, firmajulefrokoster og så videre enten allerede er aflyst, eller også så bliver de aflyst nu. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om.