Ingen vil møde Vollsmose-klub efter påstand om dødstrusler: - Det er falske anklager

Serie 2-klubben Fyns Internationale Ungdomsklub (FIUK) ligger lige nu nummer et i deres gruppe. Ikke fordi holdet er inde i en serjsstime, men fordi puljens øvrige hold nægter at gå på banen mod FIUK og dermed bliver taberdømt. Dermed har de på forhånd fået tildelt tre point for hver af deres kommende kampe.

Klubbernes boykot af FIUK kommer i kølvandet på en kamp 31. august mellem Skt. Klemens-holdet SKFIF og den nu udstødte klub. Det ærgrer selvsagt DBU Fyns administrationschef, Claus Gramm Pedersen.

- Det er jeg ked af, for vi er sat i verden for at få folk til at spille fodbold. Men set fra en administrativ vinkel er vi nødt til at administrere efter de love, der er, og det er det, vi gør, forklarer han.

Dommer oplevede ubehageligheder

Opgøret blev fløjtet af før tid, efter der opstod tumult på banen. Efterfølgende har SKFIF-formand Lasse Olsen udtalt, at modstanderne truede klubbens målmand, formanden selv, og at en spiller overfaldt kampens dommer fysisk og fremsatte dødstrusler mod ham. Det afviser FIUK i en pressemeddelelse.

Også DBU Fyn afviste påstanden om dommeren i en nyhed på unionens egen hjemmeside to uger efter kampen. Her skrev unionen, at dommeren ikke oplevede, "at han har været udsat for dødstrusler, som det ellers har været beskrevet i medierne."

Det gentager Claus Gramm Pedersen over for TV 2 Fyn igen mandag.

Har dommeren oplevet andre ubehagelige ting?

- Ja, det er klart, dommeren har jo lavet en indberetning, fordi han afbrød kampen, og de to spillere, han indberettede, har fået karantæne, fortæller han.

Men der har ikke været tale om dødstrusler?

- Nej.