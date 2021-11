Integration af tosprogede elever igen til debat

I partiet har man en ambition, at ingen skoler har mere end 25 procent tosprogede elever. For nylig foreslog han, at man lod skoler med høje tosprogsprocenter afvise elever andre skoledistrikter. En del elever fra Vollsmose søger i dag til Seden Skole og Ejerslykkeskolen, som ikke kan afvise dem, fordi der er frit skolevalg. Det ville de kunne, hvis forslaget blev ført igennem.

Samtidig foreslår han, at tosprogede elever skal have frit lejde til at søge mod skoler, hvor tosprogsprocenten er lav.

Konservativ modstand

Baggrunden for Socialdemokratiets forslag er blandt andet, at man har erfaringer med, at forældre sender deres børn på fri- og privatskoler, hvis en folkeskole kommer over 30 procent tosprogede.

Men hos Konservative giver man ikke meget for begrundelsen om, at det skulle gavne folkeskolerne.

- Det her hjælper ikke folkeskolen, det styrker kun privatskolerne, for flere ressourcestærke forældre vil fravælge folkeskolen, fordi deres barn ikke skal være en deltager i et socialdemokratisk lighedseksperiment, lød det blandt andet fra Konservatives Søren Windell, da han i et opslag på Facebook kritiserede Socialdemokratiets forslag.